Голикова поручила создать до октября концепцию единой модели детских домов в России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения, Минтруду, Минздраву и Роспотребнадзору с привлечением экспертов разработать до 1 октября 2021 года концепцию единой модели организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом говорится в поручении вице-премьера по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, документ опубликован в среду на сайте совета.

"Минпросвещения России, Минтруду России, Минздраву России, Роспотребнадзору России при участии членов и экспертов секции Совета "Семья, материнство и детство" разработать концепцию единой модели организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - написано в тексте.

Срок выполнения поручения - 1 октября 2021 года, промежуточный доклад о ходе работы должен быть представлен до 1 июня 2021 года.

Голикова также поручила провести мониторинг детских домов России и до 1 ноября 2021 года оценить возможность выработки единых требований к их организации.

Ранее вице-премьер сообщила, что на начало 2021 года количество детей-сирот в РФ составило 406,68 тыс., что на 6,6% меньше, чем в 2020 году.