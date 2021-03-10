Полиция Москвы за год пресекла 23 канала поставки оружия и ликвидировала 18 мастерских

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московская полиция в 2020 году пресекла 23 канала поставки огнестрельного оружия и ликвидировала 18 оружейных мастерских. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

"В 2020 году изъято 239 единиц огнестрельного оружия, свыше 8,5 тыс. боеприпасов, около 7 кг взрывчатых веществ и 19 взрывных устройств. Перекрыто 23 канала поставки огнестрельного оружия, ликвидировано 18 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов", - сказал он в среду в Мосгордуме, выступая с докладом об итогах работы в прошлом году.

Баранов отметил, что результатом этой работы стало снижение количества убийств, совершенных с использованием огнестрельного оружия, на 6%, ранений - на 57% и в целом преступлений с оружием - на 29%.

Также пресечение незаконного оборота оружия и боеприпасов позволило снизить уровень террористической угрозы. В частности, число привлеченных к ответственности за терроризм в Москве выросло на 66%.