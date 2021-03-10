Заявки на участие в конкурсе "Топ-блог" подали более 39 тыс. человек

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Более 39 тыс. человек прошли регистрацию для участия в конкурсе "Топ-блог", который направлен на обучение методикам ведения аккаунтов в социальных сетях, а также выявит лучших в этой сфере. Об этом рассказала в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель молодежных проектов АНО "Россия - страна возможностей" Ирина Карих.

"Более 39 тыс. жителей России захотели стать блогерами и прокачать свои аккаунты (в рамках проекта "Топ-блог" - прим. ТАСС) по тем или иным направлениям. Небольшое количество подписчиков было при регистрации у участников, но мы видим очень серьезную динамику [роста числа подписчиков]", - сказала Карих.

По ее словам, 84% участников - это женщины, которые активно ведут свои социальные сети. "Мужчин совсем немного, но они очень интересные", - добавила Карих.

Она уточнила, что большинство участников проекта - это люди в возрасте 18-30 лет. "Самыми возрастными участницами проекта стали Евгения Федоровна Семенова из Свердловской области. Ей 89 лет, она мечтает стать тревел-блогером. И Мария Денисовна Колтакова, ветеран Великой Отечественной войны, участница Курской битвы. Ей 99 лет, вести аккаунт ей помогают внуки", - добавила Карих.

Проект "Топ-блог" был запущен осенью 2020 года. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.