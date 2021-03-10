Пользователи соцсетей получат шанс встретиться с амбассадорами конкурса "Топ-блог"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Топ-блог" запустили акцию "Возможность, которую нельзя упускать", позволяющую наиболее успешным участникам встретиться с амбассадорами проекта. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель молодежных проектов АНО "Россия - страна возможностей" Ирина Карих.

"Самые активные участники получат возможность лично пообщаться с одним из 100 амбассадоров. Для этого в публикации нужно будет отметить того амбассадора, с которым хотелось бы встретиться. Всего таких встреч будет 100. Это может быть, например, завтрак с губернатором, игра в шахматы, тренировка, поход в музей или театр с блогером, разбор фотопортфолио и так далее", - сказала Карих.

Она уточнила, что амбассадорами станут деятели искусств, культуры, спортсмены, государственные деятели, блогеры. В частности, амбассадором стал экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. "Каждый амбассадор лично выберет самые интересные публикации, в которых был отмечен", - добавила Карих.

По данным организаторов, акция проводится в два этапа: с 10 марта по 10 апреля участники будут публиковать свои истории, а затем будут проходить сами тематические встречи. Формат встречи может быть как онлайн, так и офлайн.

Проект "Топ-блог" был запущен в осенью 2020 года. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.