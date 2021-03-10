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Пандемия COVID-19

В Финляндии вводят обязательное ношение масок в поездах

Надеть маску не потребуют от тех, кто не может этого сделать из-за проблем со здоровьем

ХЕЛЬСИНКИ, 10 марта. /ТАСС/. Оператор финских железных дорог - компания VR - вводит обязательное ношение защитных масок пассажирами во всех поездах. Об этом компания сообщила в среду.

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"VR усиливает меры безопасности и, отвечая на пожелания своих клиентов, вводит обязательное ношение масок в поездах дальнего следования и пригородных электричках. Согласно последнему опросу пассажиров, 65,5% из них хотели, чтобы ношение масок стало обязательным", - отметили в VR.

Новая мера начнет действовать с 11 марта. Надеть маску не потребуют от тех, кто не может этого сделать из-за проблем со здоровьем.

С октября прошлого года требование носить маску действовало лишь в вагонах повышенной комфортности, пассажирам остальных вагонов использовать маску только рекомендовалось.

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ФинляндияПандемия COVID-19
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