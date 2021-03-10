Двое российских фотографов вошли в шорт-лист претендентов на победу в World Press Photo

ГААГА, 10 марта. /ТАСС/. Снимки сразу двух российских фотографов - Валерия Мельникова и Олега Пономарева - претендуют на победу в категории "Фотография года" по версии World Press Photo. Шорт-лист, в который по традиции входят шесть работ, опубликован в среду организаторами международного конкурса.

Фотография, сделанная Мельниковым для агентства Sputnik, называется "Покидая дом в Нагорном Карабахе". На ней изображена семья с маленьким ребенком, которая вынуждена оставить свой дом из-за конфликта в регионе. Данный снимок входит в серию "Потерянный рай" о конфликте в Нагорном Карабахе, которая претендует на победу в категориях "Фотоистория года" и "События" (истории).

На снимке свободного фотографа Пономарева "Переход: Игнат" изображен трансгендер по имени Игнат. Своей фотографией автор пытается привлечь внимание к проблемам, с которыми приходится сталкиваться трансгендерным людям. Работа также претендует на победу в категории "Портреты" (одиночные снимки).

За право называться фотографией года ведут борьбу еще четыре снимка. Один из них посвящен пандемии, другой затрагивает острую для США тему Мемориала эмансипации, который некоторые жители страны считают символом расизма, несмотря на то, что сам памятник был воздвигнут по случаю отмены рабства. Третья фотография рассказывает о борьбе с набегом саранчи в Восточной Африке, а четвертый снимок посвящен взрыву в порту Бейрута.

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели 74,5 тыс. снимков, сделанных 4,3 тыс. фотографов со всего мира.

В соответствии с правилами конкурса на данном этапе организаторы World Press Photo назвали шесть снимков, претендующих на звание "Фотография года", и три проекта, претендующих на то, чтобы называться "Фотоисторией года". Кроме того, названы по три претендента на победу во всех 16 номинациях. Всего в число претендентов вошли 45 фотографов из 28 стран. Победитель конкурса этого года и победители в каждой из категорий будут объявлены в ходе торжественной церемонии в Амстердаме 15 апреля, которая в этом году пройдет в формате онлайн в связи с пандемией.