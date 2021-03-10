В КС заявили, что приговор за терроризм не является причиной для отзыва гражданства РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Преступления террористической направленности, за которые осужден гражданин, не являются безусловной причиной для отзыва у человека ранее предоставленного гражданства России, суды и органы власти обязаны установить все обстоятельства совершенного им поступка для принятия решения. Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) России по обращению Верховного суда Карелии.

Согласно определению, в 2017 году в Федеральный закон "О гражданстве РФ" были внесены изменения, которые указывают на возможность считать, что получивший ранее гражданство России человек, который совершил преступление террористической направленности, сознательно подтвердил факт того, что он отказывается соблюдать российскую конституцию и законы, что приравнивается к предоставлению ложных сведений при приеме в гражданство РФ.

"Представление подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений в заявлении о приеме в гражданство РФ, выявленные после его приобретения, влекут отмену решения о приеме в гражданство лишь при установлении соответствующих фактов в судебном порядке, что, однако, само по себе не является безусловным основанием для отмены такого решения. Установление судом факта использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений при подаче заявления о приеме в гражданство РФ не освобождает компетентных должностных лиц от необходимости, рассматривая вопрос об отмене решения о приеме в гражданство, учесть все конкретные обстоятельства, связанные с установлением указанного факта", - говорится в документе.

Определение вынесено из-за иска жителя Петрозаводска, который судится с МВД по поводу гражданства России. Мужчина получил гражданство, однако спустя более чем 10 лет он был задержан и в 2017 году приговорен к трем годам лишения свободы по статье о приготовлении к участию в террористической деятельности (ст. 30 - ст. 205.5 УК РФ).

Мужчина отбыл наказание в колонии и вышел на свободу, после чего он пошел в отдел МВД, чтобы получить загранпаспорт, где узнал, что ведомство приняло решение об отмене решения о выдаче ему гражданства в связи с террористическим преступлением. Мужчина не согласился с этим, указав, что с момента выдачи ему гражданства России до совершения преступления прошло больше 10 лет, после чего обратился в суд в Карелии с требованием признать решение МВД незаконным. Дело дошло до Верховного суда Карелии, который приостановил разбирательство и направил запрос в КС.

Как указал КС, сам факт совершения гражданином такого преступления не является безусловным подтверждением того, что он не будет соблюдать российские законы. Оценку его связям с Россией должен дать суд и компетентные органы, при этом соблюдая указанный в конституции принцип соразмерности наказания.