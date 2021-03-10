В Минпросвещения заявили, что образовательные сервисы не охватывают всю школьную программу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Существующие образовательные сервисы в России не охватывают всю школьную программу, в связи с этим создается библиотека цифрового образовательного контента. Об этом в среду заявил директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Павел Кузьмин на онлайн-конференции "IT Government Day 2021".

"У нас, к сожалению, сейчас нет ни одного российского сервиса, который покрывал бы полностью всю школьную программу с 1-го по 11-й класс", - заявил он.

По словам Кузьмина, если тема по квадратным уравнениям предлагается в любом сервисе, то, например, про теорему Виета практические нигде не говорится. Кроме того, не каждая российская семья может себе позволить оплачивать доступ к образовательным платформам.

"Наша задача - каждой теме обеспечить базовый набор цифрового контента. Но этот набор контента не взамен, а в дополнение того, что существует", - добавил Кузьмин.