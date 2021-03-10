Google выплатил 3 млн рублей штрафа за неисполнение требований об удалении информации

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Компания Google выплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщается на сайте Роскомнадзора в среду.

"Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента", - говорится в сообщении.

В 2019 году в отношении Google было возбуждено дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи (сумма штрафа составила 700 тыс. рублей, штраф оплачен). Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения. Дальнейший мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент.

В декабре 2020 года решением мирового суда компания Google LLC была признана виновной в повторном нарушении требований российского законодательства. Определено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей.

Отмечается, что федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете. В частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией.