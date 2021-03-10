Ямпольская: композитор Людмила Лядова прожила яркую и насыщенную жизнь

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Жизнь народной артистки РСФСР композитора Людмилы Лядовой была полной и завершенной как хорошая песня. Такое мнение высказала в среду глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская.

Композитор, пианистка и певица Людмила Лядова в среду умерла на 96-м году жизни. Артистка была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Прощание предварительно назначено на 13 марта в Московском доме композиторов.

"Ей было без малого 96 - жизнь долгая, яркая, насыщенная, завидная. Полная и завершенная как хорошая песня. А все-таки до слез жаль. Подлый вирус словно объявил войну тем, кого мы любим с детства", - привели слова Ямпольской в пресс-службе.

Депутат вспомнила, что, садясь за рояль, Лядова излучала озорство, азарт и жизнерадостность, а публика всегда отвечала ей неподдельным теплом.

"Людмилой Лядовой написано очень много: сотни песен, опера, пять оперетт, мюзиклы и вокально-инструментальные поэмы. С ней сотрудничали Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Гелена Великанова, Эдуард Хиль, Тамара Миансарова, - напомнила Ямпольская. - А восхождение началось сразу после войны, в 1946 году, на II Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Председателем жюри был Леонид Осипович Утесов. Про вокальный дуэт Лядова - Пантелеева из Свердловска он сказал: "Как будто окно распахнулось в вишневый сад". Окно давно закрылось. Остается надеяться на то, что вишневый сад до сих пор существует и когда-нибудь вновь порадует нас благоуханным цветением".