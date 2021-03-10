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Умерла последняя носительница алеутского языка в России

Вера Тимошенко умерла 9 марта на 94 году жизни

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Последняя носительница алеутского языка на территории России Вера Тимошенко умерла на 94 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза коренных малочисленных народов севера (КМНСоюза). Уточняется, что она была носительницей беринговского диалекта.

"В России стало на один язык меньше: <...> в селе Никольском на острове Беринга на 94-м году жизни скончалась последняя носительница беринговского диалекта алеутского языка Вера Терентьевна Тимошенко", - цитирует пресс-служба руководителя проекта "Страна языков" Василия Харитонова. Отмечается, что она умерла 9 марта.

Алеутский язык - это язык креолов северной части Тихого океана. По словам специалиста в области изучения алеутского языка Евгения Головко, на территории России больше не сохранилось людей, говорящих на этом языке. Пресс-служба союза уточняет, что есть ряд активистов, которые изучают язык самостоятельно, чтобы преподавать его жителям острова Беринга (Камчатский край).

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