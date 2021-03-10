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Пандемия COVID-19

В Пермском крае отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых с 1 апреля

Обязательный двухнедельный карантин теперь распространяется только для приезжающих в регион иностранных граждан и лиц без гражданства

ТАСС, 10 марта. Власти Пермского края отменяют с 1 апреля обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, введенную из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Еще одно нововведение касается жителей Пермского края старше 65 лет: режим самоизоляции для этой категории лиц продляется до 31 марта включительно. С 1 апреля данное правило отменяется", - говорится в сообщении.

Обязательный двухнедельный карантин теперь распространяется только для приезжающих в регион иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее ряд ограничительных мероприятий был продлен до 21 марта.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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