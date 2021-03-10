В Ингушетии около 1 тыс. человек стали гостями фестиваля национальной кухни

МАГАС, 10 марта. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек посетили в Ингушетии первый гастрономический фестиваль национальной кухни, который состоялся на площади Алания у стометровой башни Согласия. В рамках фестиваля прошли конкурсы, мастер-классы, выставки и конные прогулки, рассказал ТАСС в среду председатель комитета по туризму региона Беслан Мизиев.

"Наш первый гастрономический фестиваль "Праздник ингушской кухни" посетили около 1 тыс. человек, для первого раза это очень хороший результат. В рамках фестиваля мы провели конкурс среди девушек на самую быструю чистку черемши, в нем приняли участие 9 представительниц муниципалитетов, победительницей стала жительница Сунженского района, которая справилась, несмотря на холод, в течение 10 минут. Затем Назрановский район был выбран самым гостеприимным в регионе - муниципалитет представил 30 национальных блюд, культурную программу и провел самую впечатляющую презентацию", - сказал Мизиев.

По его словам, на фестивале была открыта выставка войлочных ковров - истингов, выставка народных промыслов от мастеров Ассоциации ремесленников Ингушетии, которые также провели среди гостей мероприятия викторину на знание истории Ингушетии.

"Каждый район республики и город представили на конкурсе национальные блюда, акцент делался на сезонных - из черемши. Национальная кухня всегда является привлекательным элементом для познания края туристами. Судя по количеству участников сегодня, гастрофестиваль будет иметь успех, потому мы планируем проводить его ежегодно, привнося в него новшества. Уверен, фестиваль имеет потенциал, чтобы стать в будущем северокавказским", - добавил собеседник ТАСС.

С 2015-го по 2018 год в регионе проводились гастрономические халяль-туры, за это время в празднике приняли участие сотни туристов из 20 различных стран. В 2018 году халяль-тур собрал в республике около 20 болельщиков, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу.