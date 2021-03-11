В столице Аргентины прошла акция протеста из-за задержек в расследовании смерти Марадоны

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 марта. /ТАСС/. Акция протеста с требованием скорейшего завершения расследования обстоятельств смерти экс-футболиста Диего Марадоны и наказания виновных прошла в среду в столице Аргентины. Как передает корреспондент ТАСС, участие в манифестации приняли в том числе родственники бывшего игрока и тренера сборной страны.

На акцию протеста под лозунгом "Он не умер, его убили" пришли дочери Марадоны Дальма и Джаннина, а также их мать и бывшая жена футболиста Клаудия Вильяфанье. В руках они держали плакат с надписью "Общественное порицание и судебный приговор для виновных. Правосудие для номера 10 (номер, под которым играл Марадона - прим. ТАСС)".

Как стала свидетелем корреспондент ТАСС, на акции протеста также были слышны оскорбления в адрес адвоката Марадоны Матиаса Морлы, который, по мнению некоторых друзей и фанатов экс-футболиста, оказывал на него негативное влияние. Родственники бывшей звезды сборной Аргентины также конфликтуют с Морлой, которому достались права на коммерческое использование имени и прозвищ Диего Марадоны.

Для обеспечения порядка во время манифестации в центр Буэнос-Айреса были стянуты дополнительные силы полиции. В целом акция протеста прошла спокойно, хотя после того, как к Обелиску, который стал точкой сбора протестующих, прибыли родственники Марадоны, там возникли перепалки и небольшие драки между собравшимися.

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Аргентинская прокуратура начала расследование о возможной халатности со стороны врачей Марадоны.