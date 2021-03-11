В Хабаровском крае для села на "дальневосточных гектарах" просят построить школу и ФАП

ХАБАРОВСК, 11 марта. /ТАСС/. Владельцы земельных участков в самой крупной агломерации "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае просят построить школу и фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный в том числе на жителей образованного на бесплатных гектарах села Дальневосточное. Об этом ТАСС сообщил в четверг начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту "Дальневосточный гектар" министерства имущественных отношений края Андрей Примак.

Дальневосточное - новое село в Хабаровском крае, возникшее на территории района имени Лазо на месте компактного размещения земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное пользование по программе "Дальневосточный гектар". Оно находится в границах Кругликовского сельского поселения вдоль федеральной трассы Хабаровск - Владивосток на расстоянии 45 км от Хабаровска. Всего в Кругликовском поселении и рядом с ним предоставлено 500 наделов, площадь нового села составляет около 200 га, там сформировано почти 100 участков. При этом более 70 га предоставлено под строительство жилых домов.

"Состоялась встреча с владельцами "дальневосточных гектаров", где обсуждалось создание транспортной инфраструктуры и другие приоритетные задачи по развитию нового села. Люди, планирующие там жить, попросили построить в Кругликовском поселении школу и фельдшерско-акушерский пункт", - сказал Примак. Школа в поселении старая, а ФАПа нет вовсе.

Вопрос строительства новых социальных объектов будет прорабатываться региональным правительством совместно с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, власти края обратятся за финансированием. "Средства на эти цели могут быть выделены по национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока, где предусматривается обеспечение инфраструктурой агломераций "дальневосточных гектаров", - уточнил Примак.

Работа уже ведется. Так, в прошлом году на территории Дальневосточного были установлены трансформаторные подстанции общей мощностью 1 475 кВт. Благодаря обеспечению электроэнергией гражданам, взявшим участки, стало проще осваивать наделы. Финансирование выделяется по плану социального развития центров экономического роста Хабаровского края, для чего между Минвостокразвития и правительством региона заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта. На все агломерации было выделено 860 млн рублей. В Кругликовском построили две дороги к новым наделам, дороги общей протяженностью 9 км собираются строить и в Дальневосточном. Дорогами и электричеством обеспечиваются также другие агломерации - у поселений Свечино, Краснознаменка, Елабуга.

Всего в Хабаровском крае выделены 10,6 тыс. участков по программе "Дальневосточный гектар". В месяц предоставляют около 50 наделов, наиболее активно участки берут в районе имени Лазо, Бикинском и Советско-Гаванском районах.