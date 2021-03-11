В Томске проверяют сообщения о минировании в 11 школах

ТОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили сразу в несколько школ Томска утром в четверг, их проверяют правоохранительные органы. Власти региона считают, что все сообщения ложные, пояснили журналистам в пресс-службе областной администрации со ссылкой на вице-губернатора Игоря Толстоносова, курирующего вопросы безопасности.

"Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ. По всем признакам, на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора.

Чиновник добавил, что, несмотря на неподтвержденный характер сообщений, в каждом случае информация тщательно проверяется.