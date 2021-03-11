Эксперты рассказали о самых популярных у россиян подарках к 8 марта и 23 февраля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Стоимость самых популярных подарков женщинам на 8 марта в среднем составила 2 630 рублей, для мужчин на 23 февраля - 575 рублей. Об этом сообщается в четверг в исследовании IТ-компании "Эвотор", проведенном среди чеков россиян за неделю до каждого из праздников.

По данным аналитики, самыми популярными подарками на 8 марта стали цветы. На неделе со 2 по 8 марта среднее число покупок в цветочных магазинах (в чеках) увеличилось в 3,9 раза по сравнению с предыдущей неделей. Средняя стоимость букета составила 2 630 рублей, что на 52% больше, чем неделей ранее. В топе подарков ко Дню защитника Отечества по-прежнему лидируют носки. Число покупок мужских носков выросло перед 23 февраля в 1,5 раза. При этом средний чек на покупку носков оказался на 8% меньше, чем неделей ранее - 757 рублей.

На втором месте по популярности среди женских подарков ювелирные украшения, число покупок выросло перед праздником в 2,2 раза. Средний чек покупки ювелирных изделий составил 15 308 рублей, что на 58% выше, чем на предыдущей неделе.

Число покупок в магазинах косметики выросло перед 8 марта на 75%, а средний чек оказался на 18% меньше, чем неделей ранее, всего 2 176 рублей. Число покупок в магазинах нижнего белья на неделе со 2 по 8 марта выросло на 66%. Средний чек по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 1 467 рублей.

Как показали данные онлайн-касс "Эвотор", сладости дарят на 8 марта нечасто. Число покупок кондитерских изделий выросло 2-8 марта 2021 к предыдущей неделе всего на 25%. Средний чек покупки сладостей составил 782 рубля, что больше на 12%, чем на неделе ранее.

Число клиентов у салонов красоты к 8 марта выросло на 22% по сравнению с предыдущей неделей. Средний чек в салонах красоты составил 2 258 рублей, что на 3% выше, чем неделей ранее.

Подарки мужчинам

Мужчинам в разнообразии подарков повезло меньше. Второй по популярности после носков подарок на 23 февраля - средства для бритья. Число их покупок накануне праздника выросло скромнее - всего на 28%. Средний чек покупки средств для бритья составил 644 рубля, практически не изменившись к предыдущей неделе.