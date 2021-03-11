Кабмин утвердил правила субсидирования фонда "Круг добра"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" на 2021 год. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"Фонд будет обеспечивать таких детей медицинской помощью (при необходимости за рубежом), лекарствами и средствами реабилитации. На это и будет предоставлен грант. Основанием послужит соглашение, которое министерство здравоохранения должно заключить с фондом", - говорится в сообщении.

Фонд финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год. В феврале "Кругу добра" был направлен первый транш в размере 10 млрд рублей, всего в 2021 году организация получит 60 млрд рублей.

О фонде "Круг добра"

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

В попечительский совет фонда вошли глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, Константин Хабенский, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.