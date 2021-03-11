В РФ в 2022-2024 годах предусмотрят средства на реабилитацию детей с инвалидностью и сирот

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предусмотреть в бюджете на 2022-2024 года средства на реабилитацию и оздоровление детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Такое поручение он дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"При формировании федерального бюджета на период с 2022 по 2024 год планируется предусмотреть дополнительные средства на реабилитацию и оздоровление детей, находящихся в сложной жизненной ситуации", - отмечается в сообщении.

Речь идет о сиротах, инвалидах, детях, пострадавших из-за стихийных бедствий и вооруженных конфликтов. Предложения по софинансированию таких программ представят в кабмин до 30 мая.

Еще одно поручение адресовано Минстрою и Минфину. В срок до 1 июня ведомства должны определить точное число людей, которые ранее участвовали в строительстве Байкало-Амурской магистрали, а теперь нуждаются в переселении из ветхого жилья.