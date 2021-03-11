Число пострадавших и погибших на железной дороге в Подмосковье снизилось на 11%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Количество пострадавших и погибших удалось сократить на 11% благодаря благоустройству подходов к железной дороге и установке ограждений в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

"На железной дороге Подмосковья с начала года удалось сократить число пострадавших и погибших на 11%. В период праздников, с 6 по 8 марта, число погибших и раненых снизилось на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сохранить жизни удалось благодаря благоустройству подходов к переходам, построенным ограждениям вдоль путей и перекрытию "народных троп". Среди лучших муниципалитетов по мероприятиям, направленным на снижение смертности на ж/д: Люберцы, Электросталь, Истра, Королев, Павловский Посад, Красногорск и Руза.

В материале напоминается, что несанкционированный переход железнодорожных путей остается самой распространенной причиной гибели на железной дороге. В 2020 году на территории подмосковной ж/д инфраструктуры впервые удалось снизить травматизм на рекордные 25%.

"По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе ведется комплексная работа по снижению травматизма и смертности на железной дороге. В этом году запланировано продолжить ликвидировать "народные тропы", благоустроить станции, отремонтировать и построить новые первоочередные переходы через ж/д", - добавляется в материале.

Минтранс Подмосковья призывает всех пассажиров пользоваться только санкционированными переходами, при переходе через пути снимать наушники и капюшоны, не подходить близко к краю платформы при ожидании транспорта.