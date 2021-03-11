В Думе сообщили, что количество нападений животных на людей в 2020 году снизилось на 12%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Количество нападений животных на людей в России в 2020 году сократилось более чем на 10%, это снижение стало самым серьезным за последние годы. Об этом в четверг сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ходе прямой трансляции в Instagram.

"Мы специально запросили данные Роспотребнадзора с 2015 года по 2020 год, когда уже закон [об ответственном обращении с животными] начал работать. Так вот, в 2020 году впервые произошло серьезное сокращение покусов и нападений животных на человека. При том, что приютов очень мало до сих пор создано, уже больше чем на 10% этих нападений стало меньше по сравнению с тем периодом, когда этих животных отстреливали", - сказал Бурматов.

По его словам, реализация закона в части создания приютов для бездомных животных эффективна, несмотря на "саботаж со стороны целого ряда субъектов РФ". "Сейчас, по-моему, в районе 12% уже произошло сокращение по прошлому году. А приютов очень мало при этом создано", - подчеркнул парламентарий.