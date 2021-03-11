В Самарской области продлили режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет

САМАРА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Самарской области продлили до 28 марта самоизоляцию для жителей старше 65 лет и запрет подросткам посещать торговые центры без родителей. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства региона.

"Абзац первый пункта 2.9 после слов "по 14 марта 2021 года включительно" дополнить словами "с 15 по 28 марта 2021 года включительно". В абзаце третьем пункта 3.1 слова "до 14 марта" заменить словами "до 28 марта", - говорится в документе.

Специалисты областного Роспотребнадзора отмечают, что в пяти возрастных группах, включая пожилых граждан, заболеваемость коронавирусом снизилась. При этом показатель вырос среди жителей от 15 до 49 лет. Председатель регионального правительства Виктор Кудряшов ранее отмечал, что "люди стали менее осторожными". Сейчас около 3,4 тыс. пациентов с подтвержденной инфекцией и подозрением на нее лечатся в стационарах, еще более 14 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении.

По данным портала cтопкоронавирус.рф, в регионе на 11 марта зафиксировано около 51,5 тыс. случаев коронавируса, за сутки инфекцией заразились 250 человек. Медики вылечили почти 48 тыс. пациентов, 958 умерли.