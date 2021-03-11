Глава Белгородской области предложил создать в регионе новую систему для обращений граждан

БЕЛГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков предложил создать в регионе новую структуру для обращений жителей, в том числе с возможностью автоматической записи на прием к руководителям. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в четверг.

"Мне не хватило структуры, которая работает с обращениями граждан. Мы пока на уровне становления, с моей точки зрения, запись на прием - это должно происходить автоматически. Если мы выстроим качественную систему с обращениями жителей, она позволит нам вовлечь все органы власти, и человек успокоится: у него есть возможность прийти и задать вопрос. Мне хочется, чтобы уровень доверия к власти изменился", - сказал Гладков.

Ранее ТАСС сообщал, что временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков 1 марта решил проверить жалобы жителей региона на невозможность записаться к нему на прием по телефону, но не смог дозвониться к себе в приемную - не взяли трубку, хотя для записи на прием на месте должны были находиться четыре сотрудника. Жители региона отмечают проблемы с записью по личным вопросам к главе региона на протяжении трех месяцев.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в ноябре 2020 года. До назначения Гладков занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, ранее - вице-губернатора Севастополя. Гладков является выпускником третьего потока "школы губернаторов".