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Пандемия COVID-19

Путин рассказал, как чиновники лечатся от COVID-19 отечественными лекарствами

Председатель "Деловой России" Алексей Репик также сообщил о создании и производстве нескольких препаратов, которые эффективно применялись при лечении

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, как лечились от коронавируса чиновники и бизнесмены.

На совещании у главы государства председатель "Деловой России" Алексей Репик рассказал о создании и производстве нескольких отечественных препаратов, которые эффективно применялись при лечении больных с COVID-19. Путин поблагодарил Репика за то, "что было сделано в период пандемии". "Действительно, вашими препаратами многие воспользовались, знаю, что и присутствующие на нашем совещании сегодня могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их", - отметил Путин.

В совещании, которое проходит в режиме видеконференции, принимают участие несколько десятков руководителей различных компаний и организаций, а также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходивший лечение от коронавируса в мае 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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