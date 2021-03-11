Путин рассказал, как чиновники лечатся от COVID-19 отечественными лекарствами

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, как лечились от коронавируса чиновники и бизнесмены.

На совещании у главы государства председатель "Деловой России" Алексей Репик рассказал о создании и производстве нескольких отечественных препаратов, которые эффективно применялись при лечении больных с COVID-19. Путин поблагодарил Репика за то, "что было сделано в период пандемии". "Действительно, вашими препаратами многие воспользовались, знаю, что и присутствующие на нашем совещании сегодня могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их", - отметил Путин.

В совещании, которое проходит в режиме видеконференции, принимают участие несколько десятков руководителей различных компаний и организаций, а также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходивший лечение от коронавируса в мае 2020 года.