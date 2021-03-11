Три музея Петербурга включили в проект Ростуризма "Полярный паспорт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Три музея Санкт-Петербурга вошли в проект Ростуризма "Полярный паспорт", направленный на популяризацию туризма в Арктике. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"В полярный паспорт вошли три музея Санкт-Петербурга, посещение которых включено в цикл маршрутов по Санкт-Петербургу "Арктический Петербург": Музей Арктики и Антарктики, Ледокол "Красин" и Музей маячной службы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, цикл арктических туристских маршрутов "Арктический Петербург" был разработан и запущен в феврале 2021 года. Первый городской арктический маршрут для туристов, посвященный покорению Арктики, представили на Васильевском острове. Его разработчиками стали комитет по делам Арктики и комитет по развитию туризма.

Проект "Полярный паспорт" станет помощником и проводником для туристов в российскую Арктику. Он рассказывает о 55 местах, которые стоит посетить при знакомстве с северными территориями России. В указанных местах туристы смогут получить памятную печать о посещении "арктического" объекта.

В настоящее время турпоток в арктические регионы в мире составляет около 10-11 млн человек. Россия обладает самой большой территорией в арктической зоне, но в рейтинге популярности у туристов российская Арктика только на четвертом месте, ее опережают Норвегия, Исландия, США (Аляска). С 2009 по 2018 год турпоток в Арктику вырос с 725 тыс. до 1,4 млн человек в год, при этом в 2019 году доля иностранных граждан в российской Арктике составила 5,8% (68 тыс. чел.).