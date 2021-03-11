ВЦИОМ: более 60% россиян допускают, что Крым станет курортом мирового уровня

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Возможность того, что Крым станет курортом мирового уровня, допускают 62% россиян. Такие данные привел в четверг руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

"62% россиян полагают, что Крым может стать курортом мирового уровня. Но это то направление, где стоит работать и, скорее всего, здесь есть и определенная зона дефицита, так как 33% усомнились в туристической привлекательности Крыма. Но эти оценки формируемы, поэтому очень многое зависит от личного опыта и от той информационной кампании, которая проводится", - сообщил Мамонов в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Семь лет после присоединения Крыма: настроение жителей".

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.