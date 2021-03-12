Как надо просить прощения? Как быть, если простить нет сил? Отвечают священник и психолог

Священник: Любому человеку тяжело и прощать, и просить прощения. И для того, и для другого надо переступить через свою гордость, свое самолюбие. Нужно находить в себе силы смиряться и признавать свои ошибки. А человек чаще всего не хочет признавать ошибки — он хочет, чтобы конфликт решился просто так, без его усилия. Но это будет поверхностно, лицемерно и не по-настоящему.

Легко просить прощения тому, у кого есть на это внутренние силы, и тому, кто допускает, что он мог ошибиться. Если же у человека нет на это сил, значит, ему еще предстоит внутренняя работа, чтобы преодолеть себя и свой эгоизм.

Когда человек то и дело просит у всех прощения по привычке или "на всякий случай", то это получается очень поверхностно. Такой человек, наверное, пытается замести сор под ковер и сделать вид, что все хорошо, а не попросить прощения глубоко и по-настоящему. Это проявление лицемерия.

Психолог: Искренне попросить прощения непросто, потому что этому предшествует сложная внутренняя работа.

Если для человека унизительно просить прощения, скорее всего, он не может отделить себя от своих поступков. И тогда извиниться — значит признать себя плохим. Скорее всего, с этим связана какая-то история из детства. Например, родители говорили: "Встань в угол, осознай, потом подойдешь ко мне и попросишь прощения". И когда его наказывали, то обвиняли больше не в проступке, а в том, что он сам — плохой, раз сделал такое. И это было очень унизительно. Тогда извинения для человека могут быть связаны с ощущением, что его сейчас ломают.

А для кого-то сказать "извините" — это, наоборот, как чихнуть. Просто вылетает автоматически. И наверное, это обесценивает само слово. Но если человек постоянно извиняется, потому что действительно всегда чувствует себя виноватым, то ему, скорее всего, тяжело жить с таким грузом. Я думаю, это повод обратиться к психологу.