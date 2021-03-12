Как надо просить прощения? Как быть, если простить нет сил? Отвечают священник и психолог

14 марта для православных христиан наступит Прощеное воскресенье. Можно ли просить прощения рассылкой в мессенджере? Что делать, если сил простить нет? На вопросы ТАСС ответили священник, председатель Информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков и психолог, психотерапевт, директор Центра психологического консультирования ВШЭ Ирина Макарова.
Почему важно просить прощения? Что это дает тому, кто извиняется?
Священник: Согласно христианскому учению, прощение является основой общения между Богом и человеком. Человек, нарушивший закон, данный ему Богом, просит у него прощения — и через это прощение к нему возвращается. И в отношениях между людьми, в христианском миропонимании, должно быть так же.
Прощение возвращает человека в правильное исходное состояние. Он осознает вину — и ему ее отпускают. Это восстанавливает правильные отношения между людьми. И как следствие, дает душевное и духовное облегчение.
Психолог: Если человек вольно или невольно причинил кому-то вред и осознает это, сожалеет об этом, то в нем возникает напряжение. И это напряжение важно не консервировать и не оставлять повисшим между собой и другим человеком, а выпустить из себя. Это и поможет укрепить контакт, и даст освобождение. Но важно извиняться, если человек действительно чувствует вину.
А тому, перед кем извиняются?
Священник: Ожидать от другого, что он что-то осознает и попросит прощения, — это не вполне христианский подход. Ведь человек, который нанес обиду, не всегда до конца ее осознает. А обида, которая нам кажется существенной, для другого человека может вообще не быть проблемой.
Но великодушие, милосердие и снисхождение — это, наверное, одни из самых благородных чувств, которые у нас есть. Простить можно, даже когда нас не просили о прощении.
И когда мы находим в себе силы не просто сделать это на словах, а принять человека по-настоящему, это выводит отношения на совсем другой уровень. Да, есть обстоятельства, в которых простить тяжело или даже невозможно, потому что проступок был чрезвычайный. Но христианство учит нас прощать даже в самых тяжелых ситуациях. Это не сиюминутное действие — на это может уйти много лет.
Психолог: Если от чьего-то поступка у человека возникло ощущение "это несправедливо, я это не заслужил, со мной нельзя так обращаться" — это неприятно. Особенно если ситуация была не до конца ясная и рождала много разных фантазий о том, почему с ним так поступили. И когда ему искренне говорят "извини, я не хотел чего-то плохого, я раскаиваюсь", — это восстанавливает равновесие и чувство несправедливости уходит. Это тоже определенное освобождение. Важен не сам факт, что у него просят прощения, а желание другого человека сохранить связь.
Почему нам так сложно бывает просить прощения? А если человек, наоборот, постоянно извиняется — это хорошо или плохо?
Священник: Любому человеку тяжело и прощать, и просить прощения. И для того, и для другого надо переступить через свою гордость, свое самолюбие. Нужно находить в себе силы смиряться и признавать свои ошибки. А человек чаще всего не хочет признавать ошибки — он хочет, чтобы конфликт решился просто так, без его усилия. Но это будет поверхностно, лицемерно и не по-настоящему.
Легко просить прощения тому, у кого есть на это внутренние силы, и тому, кто допускает, что он мог ошибиться. Если же у человека нет на это сил, значит, ему еще предстоит внутренняя работа, чтобы преодолеть себя и свой эгоизм.
Когда человек то и дело просит у всех прощения по привычке или "на всякий случай", то это получается очень поверхностно. Такой человек, наверное, пытается замести сор под ковер и сделать вид, что все хорошо, а не попросить прощения глубоко и по-настоящему. Это проявление лицемерия.
Психолог: Искренне попросить прощения непросто, потому что этому предшествует сложная внутренняя работа.
Если для человека унизительно просить прощения, скорее всего, он не может отделить себя от своих поступков. И тогда извиниться — значит признать себя плохим. Скорее всего, с этим связана какая-то история из детства. Например, родители говорили: "Встань в угол, осознай, потом подойдешь ко мне и попросишь прощения". И когда его наказывали, то обвиняли больше не в проступке, а в том, что он сам — плохой, раз сделал такое. И это было очень унизительно. Тогда извинения для человека могут быть связаны с ощущением, что его сейчас ломают.
А для кого-то сказать "извините" — это, наоборот, как чихнуть. Просто вылетает автоматически. И наверное, это обесценивает само слово. Но если человек постоянно извиняется, потому что действительно всегда чувствует себя виноватым, то ему, скорее всего, тяжело жить с таким грузом. Я думаю, это повод обратиться к психологу.
Почему даже не христиане часто просят прощения в Прощеное воскресенье? Правильно ли это?
Священник: Мы живем в мультикультурном, мультирелигиозном пространстве, и традиции церковной жизни уже вошли в широкое употребление. Просить прощения в этот день для многих — просто ритуал, как и купание в проруби на Крещение Господне или освящение куличей на Пасху. В этом нет чего-то дурного, потому что для любого человека просить прощения — это доброе дело. И если так у него получится что-то наладить в своей жизни или в жизни других, это прекрасно.
Но это все равно довольно поверхностное отношение. Не стоит думать, что для человека, живущего вне христианской традиции, Прощеное воскресенье будет тем же, что оно есть для нас, христиан.
Психолог: Когда в году есть специальный день, в который мы можем "легально" попросить прощения, для многих это становится просто ритуалом. Чем-то упрощенным, чем-то формальным. Но иногда я вижу, как люди в Прощеное воскресенье извиняются совершенно искренне. Они готовятся к этому, переживают и просят прощения не у всех подряд, а у самых близких. У тех, кто настолько близок, что мы даже не замечаем, когда раним их.
Почему это часто делают не христиане и не воцерковленные люди? Понимаете, "христианин", "воцерковленный" — это что-то внешнее. Но ведь есть же еще и внутреннее ощущение себя. Хорошо, когда это совпадает, но так бывает не всегда. Мне кажется, те, кто просят прощения в этот день, — это прежде всего люди чувствующие. В том числе — чувствующие веру внутри себя, независимо от отношения к церкви.
Нормально ли просить прощения в мессенджерах? А делать рассылки с картинками / писать посты "простите меня за все"? Будет ли от этого толк?
Священник: Любые веерные рассылки — поздравления с 8 Марта или с Новым годом, просьбы о прощении, что угодно — это что-то очень искусственное. Это просто проявление массовой культуры, массового сознания, в нем нет никакого смысла. Зачем просить прощения у людей, которых ты видишь раз в год? А вот чтобы сказать в этот день "прости" своим родителям, детям или близким коллегам, нужно усилие. Но именно это будет настоящим шагом к воссозданию правильных отношений.
Нам часто сложно попросить прощения глаза в глаза и написать в мессенджере может быть психологически легче. Я думаю, что в некоторых ситуациях лучше так, чем никак. Если очень сложно поговорить лично, то сообщение — это тоже небольшой шажок к исправлению ситуации. Но все равно это некоторая подмена. Только глядя друг другу в глаза, можно по-настоящему попросить прощения и простить. Только во взгляде или прикосновении можно ощутить намерение переступить через какие-то ситуации и рука об руку идти дальше.
Психолог: Мне кажется, разные люди могут вкладывать в такие вещи разные цели и смыслы. Кто-то просто думает: "Ну надо же контент какой-то делать. 8 Марта — поздравлю всех женщин, День лесоруба — обращусь ко всем лесорубам, Прощеное воскресенье — попрошу у всех прощения". А кто-то может написать пост "простите меня за все" действительно с каким-то внутренним посылом.
А когда люди в мессенджерах рассылают открыточки, да там еще и стоит пометка "пересланное сообщение"… Мне кажется, для них это просто способ реагирования: "Мне прислали — я переслал". Они об этом не задумываются. По моим личным наблюдениям, чаще всего это делают пожилые люди. Я думаю, так проявляется чисто техническая неосведомленность. Приходит картиночка хорошая, написано — "Прощеное воскресенье". Они думают — почему бы не поделиться этой картинкой и словами со своими близкими. Я знаю, что некоторых это раздражает, они злятся и обижаются. Ну, наверное, можно заблокировать такого абонента.
Как и какими словами просить прощения правильно?
Священник: Дело не в том, какие слова вы говорите, а в том — как. Это может быть просто фраза "прости меня", без подробностей, но сказанная от сердца. Ведь часто за большим количеством слов теряется искренность.
Психолог: Это точно не то, что делается по шаблону, алгоритму или чек-листу: тут надо слезу пустить, тут сказать, что возмещу ущерб. Важно, чтобы это было сделано собственными словами, личностно. Пусть это будет нелогично, некрасноречиво и нескладно. Главное, чтобы было искренне.
У меня попросили прощения. Как правильно ответить? А что делать, если я не могу простить?
Священник: "Бог простит" — это просто слова, которые принято говорить. Они замечательные, но мы не можем думать, что из-за одной формулировки прощение состоится, а из-за другой — нет. Важны не слова, которые вы произносите, а искренняя готовность принять человека и переступить через обиду.
Если вы понимаете, что не можете простить, честнее и правильнее сказать человеку: "Я пока не готов принять тебя таким, какой ты есть, у меня нет на это сил. Будут силы — я постараюсь изменить свое отношение к тебе". И если вы стремитесь к миру внутри себя, то нужно действительно искать в себе силы, чтобы простить.
Говорить в такой ситуации "Бог простит" — это несколько лицемерное решение. Смысл этой формулировки не в том, что мы хотим, чтобы Бог простил человека вместо нас. А в том, что мы просим Бога простить этого человека. То есть она могла бы звучать так: "Я желаю, чтобы Бог тебя простил". А если я не готов сделать это сам, вряд ли я готов просить об этом Бога.
Психолог: У психологов нет понимания "правильно" и "неправильно". Ответьте искренне, так, как вы чувствуете.
Если у вас просят прощения, но не так, как вам хочется, спросите себя: "А что мне нужно? Просто извинения, колебания воздуха или что-то другое?" Вполне возможно, что опять вылезут детско-родительские истории. Может быть, на самом деле вам хочется, чтобы пришел родитель и сказал: "Я плохой, я виноват, все будет по-твоему". И только так вы можете услышать извинения. А если он этого не скажет, то что? Ладно, если это не близкий человек, кто-то на работе, например, то отношения просто перейдут в фазу скрытой конфронтации. Мы будем улыбаться друг другу, но я знаю, что ты меня не любишь, и я тебя тоже не люблю. Но если это кто-то важный — что, наша близость на этом закончится? Мы пойдем разводиться? Спросите себя об этом. Не чтобы поставить ультиматум и продавить. А чтобы понять, что происходит в ваших отношениях.
Если вы не можете искренне принять извинения — можно сказать "Бог простит". Мне кажется, это защищающая фраза. Она как бы означает: "Я не могу сейчас ничего сказать, но есть кто-то, кто может решить за нас этот вопрос".
Бэлла Волкова