Замглавы Минприроды Денис Храмов покинул свой пост

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Денис Храмов покинул должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.

"После 13 лет в Минприроды Денис Храмов решил сменить работу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала министерства.

С 2008 по 2011 годы Храмов занимал должность директора департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России. В 2011 году Храмов был назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии. 7 ноября 2014 года распоряжением правительства РФ назначен первым заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.

Подробности о том, кто станет первым заместителем министра, не приводятся.