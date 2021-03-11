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Замглавы Минприроды Денис Храмов покинул свой пост

Кто займет эту должность, не сообщается

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Денис Храмов покинул должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.

"После 13 лет в Минприроды Денис Храмов решил сменить работу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала министерства.

С 2008 по 2011 годы Храмов занимал должность директора департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России. В 2011 году Храмов был назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии. 7 ноября 2014 года распоряжением правительства РФ назначен первым заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.

Подробности о том, кто станет первым заместителем министра, не приводятся.

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Россия
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