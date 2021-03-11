РФ призвала заинтересованные страны ОБСЕ подумать над запуском производства "Спутника V"

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Россия призывает заинтересованные государства рассмотреть возможность запуска производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". С таким обращением выступил в четверг на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ постпред РФ при этой международной организации Александр Лукашевич.

Российский дипломат обратил внимание представителей государств - участников ОБСЕ, что Европейское агентство лекарственных средств приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье "Спутника V". "Надеемся, что европейский регулятор будет оценивать российскую вакцину исходя из научных и гуманитарных, а не политических соображений", - отметил он.

"Россия предлагает всем без исключения членам международного сообщества - вне зависимости от политических и экономических соображений - сотрудничать в борьбе с общей угрозой. Рассматриваем вакцинацию от COVID-19 в качестве глобального общественного блага, что подтверждено в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения. Призываем заинтересованные государства рассмотреть возможность запуска производства вакцины, в том числе для внешних рынков, на предприятиях своих стран. Это способствовало бы созданию новых рабочих мест, развитию двустороннего и многостороннего партнерства в борьбе с пандемией и спасении жизней граждан наших государств", - заявил Лукашевич.

Постпред РФ особо подчеркнул, что "Спутник V" существенно превосходит существующие аналоги в плане стоимости и логистической доступности. "Россия готова предоставлять полную информацию о разработке наших ученых, а также пробные партии "Спутника V" всем желающим государствам, чтобы партнеры могли провести самостоятельный, независимый анализ как ее фармакологических характеристик, так и прочих экономических и логистических факторов", - проинформировал дипломат.

Кроме того, Лукашевич заявил, что Россия поддерживает "призыв итальянских ученых к деидеологизации борьбы с одним из наиболее серьезных вызовов современности".

4 марта Европейское агентство лекарственных средств сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.