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Пандемия COVID-19

Шведская кронпринцесса и ее супруг заразились коронавирусом

У них легкие симптомы заболевания, они чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении королевского двора

СТОКГОЛЬМ, 11 марта. /ТАСС/. Результат тестов на COVID-19 шведской наследной принцессы Виктории и ее супруга принца Даниэля был положительным. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе королевского двора.

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"В среду, 10 марта, кронпринцесса и принц Даниэль были помещены на карантин после того, как у наследной принцессы появились симптомы простуды. Было обнаружено, что пара заразилась коронавирусом", - отмечено в сообщении.

Симптомы заболевания у обоих легкие, в данных обстоятельствах они чувствуют себя хорошо. Вместе с родителями на карантине находятся также их дети, принцесса Эстель и принц Оскар. За всеми наблюдает семейный врач.

Празднование именин наследной принцессы, которое планировалось провести в ограниченной форме 12 марта, отменено, сообщается в пресс-релизе.

 

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ШвецияПандемия COVID-19
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