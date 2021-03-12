Прямые авиаперелеты из Кузбасса в Анапу запустят с июня 2021 года

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Алроса" объявила о запуске первых прямых авиаперелетов из Кемеровской области в города-курорты Краснодарского края. Рейсы из новокузнецкого аэропорта Спиченково в Анапу начнут выполняться с 20 июня, сообщается в пятницу на официальном сайте аэропорта.

"АО "Авиакомпания Алроса" начинает выполнение полетов с 20 июня 2021 года по 19 сентября 2021 года по маршруту Анапа - Новокузнецк - Анапа. Рейс ЯМ-509 - вылет из Анапы по воскресеньям в 00:10, прилет в Новокузнецк в 08:45 (время местное). Рейс ЯМ-510 - вылет из Новокузнецка по воскресеньям в 09:50, прилет в Анапу в 11:00 (время местное)", - говорится в сообщении.

Пока жители городов Кузбасса могут добраться на курорты Краснодарского края только на стыковочных авиарейсах с пересадками в аэропортах Новосибирска или Москвы, куда осуществляются ежедневные вылеты из Кемерова и Новокузнецка.

Стоимость прямого перелета из Новокузнецка в Анапу на одного пассажира составит от 14 тыс. рублей и выше в зависимости от набора дополнительных услуг. Авиаперелеты на аналогичные даты с пересадкой в Москве стоят дороже - от 16,5 тыс. и выше в одну сторону.