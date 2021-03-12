За 10 лет число заключенных в России снизилось на 40%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Количество заключенных в местах лишения свободы в России за 10 лет сократилось на 40%, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

"За прошедшее десятилетие благодаря совместной работе мы добились определенных позитивных результатов в развитии уголовно-исполнительной системы. В связи с гуманизацией законодательства и расширением возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, на 40% снизилось количество лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и соответственно на 13% уменьшилось количество исправительных учреждений", - сказал он, выступая на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.

Из положительных тенденций он также отметил снижение смертности в учреждениях УИС в два раза, увеличение до 40% доли трудоустроенных лиц на производственных объектах, формирование сети исправительных центров в 75 регионах, снижение более 30% количества переданных жалоб в ЕСПЧ.