Эффективность вакцины Johnson & Johnson против видов коронавируса превышает 80%

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson - эффективна на 81% в отношении южноафриканского штамма и на 87% бразильского. Об этом заявил в пятницу в интервью агентству ANSA глава подразделения инфекционных заболеваний и вакцин Janssen Йохан Ван Хоф.

"Общая эффективность против развития острых форм заболевания, вызванного южноафриканским вариантом, выявлена на уровне 81% против бразильской вариации 87%", - приводит агентство слова специалиста.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. Еврокомиссия уже также одобрила ее применение на территории ЕС.

Таким образом, данный препарат, который предполагает введение только одноq дозы, стал четвертым разрешенным к применению в ЕС. Первой на территории ЕС 21 декабря прошлого года была одобрена вакцина Comirnaty, совместно разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, после чего в странах сообщества стартовали кампании по вакцинации населения. Вслед за этим 6 января временное регистрационное удостоверение было выдано для вакцины Moderna, производимой одноименной американской компанией.

29 января был дан зеленый свет для вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Еще три препарата, в том числе российская вакцина "Спутник V", на данном этапе проходят последовательную экспертизу в EMA.