Движение под "мостом глупости" в Петербурге временно закрывают с 13 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Движение под мостом через реку Кузьминку в Санкт-Петербурге, который из-за большого количества инцидентов с "Газелями", не вписавшимися в подмостовой проезд, получил народное название "мост глупости", закрывают с 13 марта по 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"В связи с большим количеством аварий с участием малого грузового транспорта, обращений жителей и депутатов, а также необходимостью выполнения восстановительных работ с 23:00 13 марта по 15 мая 2021 года закрывается движение транспортных средств под мостом на Софийской улице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты организации "Мостотрест" будут проводить работы по восстановлению пролетного строения моста над улицей Труда. После выполнения работ будет проведено дополнительное освидетельствование стенок балок пролетного строения и принято решение о дальнейшем запрете проезда автотранспорта под мостом. Затем планируется выполнить капитальный ремонт участка улицы, что позволит увеличить габариты проезда до 4,5 м. Сроки и объемы капитального ремонта улицы будут определены в период проведения работ "Мостотреста".

Объезд перекрытого участка будет осуществляться по Ленсоветовской дороге с выездом на Софийскую улицу. Далее - по разворотному кольцу на пресечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе со съездом на улицу Труда. Проезд с улицы Труда на Ленсоветовскую дорогу будет организован с разворотом автомобильного транспорта по Софийской улице.

Мост на юге Петербурга официально называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014 году. После ввода объекта в эксплуатацию здесь регулярно застревают автомобили. Одна из причин - невнимательность водителей грузовых транспортных средств или прямое нарушение ими требований запрещающих дорожных знаков.

По данным комитета, в январе 2021 года в мост врезалась по двухсотая по счету "Газель". Для привлечения внимания водителей перед мостом установлены предупреждающие знаки, искусственные неровности и ограничители проезда, демонстрирующие допустимую высоту транспортных средств. На самом мосту нанесена дополнительная цветовая раскраска.