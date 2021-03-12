AstraZeneca пока не нашла партнера в Италии для производства вакцины от COVID-19

РИМ, 12 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Британско-шведская компания AstraZeneca пока не нашла подходящее предприятие в Италии для организации производства своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в представительстве компании в Италии.

"Мы ищем повсюду партнеров для организации производства. Это очень сложный процесс, и нужны определенные мощности. В Италии пока партнеров мы не нашли", - сказали в компании.

В ней отметили, что на данный момент на одном из предприятий под Римом осуществляется фасовка уже готового препарата. Это позволило Италии заблокировать через ЕС партию из 250 тыс. доз вакцины AstraZenecа, которая предназначалась для Австралии. Согласно принятому в конце января на уровне лидеров стран ЕС решению, любая страна может запретить экспорт со своей территории медицинских препаратов стратегического значения при отсутствии чрезвычайных условий, требующих таких поставок.

Как ТАСС подтвердили в итальянском представительстве компании Pfizer, ее вакцина от коронавируса на территории страны не производится. "У нас есть предприятие в Бельгии и предприятия в Германии нашего партнера BioNTech. Все переговоры с потенциальными партнерами ведутся напрямую компанией, и нам пока не известно о них", - указали в пресс-службе представительства Pfizer.

До полугода на запуск производства

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития Италии подали перечень имеющихся на территории страны предприятий, потенциально подходящих для перепрофилирования под выпуск вакцин. Четыре из них находятся в области Лацио. Как указали в ведомстве, для организации любого производства необходимо от четырех до шести месяцев.

Таким образом, на данный момент известно только о достаточно конкретном намерении выпускать российскую вакцину "Спутник V" на площадке предприятия швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma & Biotech на севере Италии. Однако, как ТАСС сообщил ранее ее президент Антонио Ди Наро, коммерческие партии будут готовы не ранее конца года.

Кроме того, в Италии разрабатывается собственная вакцина компанией Reithera. Преимуществом является то, что компания обладает собственными производственными мощностями для выпуска до 100 млн доз в год. Сейчас препарат проходит испытания и может быть зарегистрирован к лету при возможном использовании с сентября.

Италия, как многие страны ЕС, сталкивается с нехваткой доз в связи с отставанием от расчетных графиков поставок. Как сообщила в пятницу газета La Repubblica, AstraZenecа вновь объявила о сокращении поставок в ЕС до 30 млн доз в первом квартале. Это треть от изначально заявленного объема и на 25% меньше, чем было подтверждено в феврале. Кроме того, использование около 500 тыс. доз этого препарата временно приостановлено из-за сообщений о смерти трех человек, получивших данную прививку. Доказательств, что причиной смерти стала реакция на вакцину, пока не обнаружено. Итальянская прокуратура открыла расследование, проверки также проводят национальный регулятор и Европейское агентство лекарственных средств.