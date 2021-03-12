У президента Армении возникли осложнения из-за коронавируса

ЕРЕВАН, 12 марта. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян проходит в настоящее время обследование в медцентре после возникновения осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в администрации главы государства.

"Из-за коронавируса у президента возникли осложнения, в данный момент он проходит обследование в медицинском центре "Астхик", - отметили в аппарате Саркисяна.

Как сообщили источники ТАСС в президентском аппарате, Саркисян почувствовал легкое недомогание, проходит общее медобследование и, "по всей вероятности, не будет госпитализирован".

Президент Армении планировал 13 марта провести политические консультации с премьер-министром Николом Пашиняном и основными политическими силами страны с целью найти пути выхода из сложившегося политического кризиса. Сам Пашинян пока не ответил на приглашение Саркисяна. Оппозиционное объединение "Движение за спасение родины" заявило, что готово принять участие в этом формате, если будет обсуждена дорожная карта отставки премьер-министра.

Пресс-служба президента Армении 5 января сообщила, что Саркисян, который проводил новогодние праздники в Лондоне со своей семьей, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Президент Армении вернулся в страну в начале февраля, после чего продолжил лечение дома.