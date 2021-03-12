В Сан-Марино не зарегистрировали побочных эффектов от "Спутника V"

РИМ, 12 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Власти Сан-Марино не зафиксировали никаких побочных эффектов и нежелательных реакций после введения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в секретариате по здравоохранению и социальной безопасности республики.

"На данный момент все проходит спокойно. Ни одного случая нежелательных реакций или побочных эффектов. В редких случаях у привитых поднималась температура на следующий день после укола", - сообщили в секретариате.

В конце февраля в Сан-Марино - анклаве на территории Апеннин с населением чуть более 30 тыс. человек - началась вакцинация "Спутником V".

Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил ТАСС, что европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного использования, станут целевой аудиторией антироссийской информационной кампании, которую организуют США и их союзники. В республике, которой не требуется одобрения Европейского агентства лекарственных средств для применения медикаментов, не стали комментировать данную информацию.