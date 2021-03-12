В СЗФО издадут особый путеводитель по маршрутам "Серебряного ожерелья России"

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /ТАСС/. Путеводитель по маршрутам "Серебряного ожерелья России", которое объединяет все 11 регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), будет издан в этом году для "перезагрузки" этого масштабного турпроекта. Об этом сообщила в Сыктывкаре заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Любовь Совершаева в ходе проходящего в Коми Первого туристского конгресса регионов Севера.

"Мы создали рабочую группу, дорожную карту и создадим проектный офис для продвижения "Серебряного ожерелья России". Есть идея издать особый путеводитель по маршрутам "Ожерелья", к его созданию будут привлечены профессиональные журналисты", - сообщила Совершаева на заседании рабочей группы по реализации турпроекта.

Как отметил председатель Ассоциации СМИ (АСМИ) Северо-Запада, директор РИЦ "ТАСС Северо-Запад" Александр Потехин, вся работа Ассоциации в 2021 году будет выстроена через призму туризма, которому необходима "перезагрузка" после пандемии, чтобы удовлетворить повышенный и отложенный спрос туристов на путешествия по России. "Вся Ассоциация СМИ СЗФО в этом году работает на туризм. На журналистском конкурсе "СеЗаМ" в этом году будет заявлено вместо одной сразу несколько номинаций по туризму. Особый путеводитель по "Серебряному ожерелью России" тоже следует делать с привлечением профессиональных журналистов. Так, одним из авторов может стать журналист (один из авторов "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге") Анатолий Аграфенин, который выпустил на страницах газеты уже не один путеводитель", - сказал Потехин.

Журналисты выступают еще и первоклассными экспертами в туриндустрии, отметил он. В 2016 году был организован тур "Серебряный экспресс", за 2-3 недели около 40 журналистов отправились во все регионы Северо-Запада, было подготовлено более 300 публикаций в короткий срок. Это был тоже своеобразный перезапуск "Серебряного ожерелья России", эта информация до сих пор пользуется спросом, добавил Потехин.

Первый туристский конгресс регионов Севера проходит в Коми с участием около 350 авторитетных экспертов федерального и регионального уровней, представителей 28 субъектов РФ. В ходе конгресса обсуждаются вопросы продвижения территорий, синергии туризма и культуры, а также возможности обновления главного туристического проекта Северо-Запада - турмаршрута "Серебряное ожерелье России". Это федеральный межрегиональный историко-культурный и туристский проект, реализуется с 2015 года при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект объединил все субъекты Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелию и Коми, Ненецкий автономный округ.