АТОР, Роскультцентр и власти Санкт-Петербурга помогут Коми в продвижении туризма

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /ТАСС/. Власти Коми заручились поддержкой Ассоциации туроператоров России (АТОР), Роскультцентра и Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в продвижении туризма в республике. Соответствующие соглашения были подписаны в пятницу в ходе проходящего в Сыктывкаре 11-13 марта Первого туристского конгресса регионов Севера.

"В Коми есть огромные возможности в сфере туризма - от промышленного, культурно-познавательного до приключенческого и молодежного. Это арктический туризм, деловой туризм - диапазон турпродуктов, которые может предложить Республика Коми на высоком уровне, очень высок. Нужно чуть упаковать этот продукт, и чтобы о нем узнала вся страна. Предмет нашего соглашения - это взаимодействие в вопросах развития и продвижения туризма, турбизнеса, обмен опытом и лучшими практиками", - отметила в разговоре с журналистами исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Как сказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, Петербург и Коми будут сотрудничать в продвижении экологического туризма, поскольку в обоих регионах имеются уникальные особо охраняемые природные территории.

Отдельный акцент - на развитии туристской инфраструктуры, отметил министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов. "Как только мы будем повышать качество инфраструктуры, будет повышаться спрос и далее мы снова должны будем оправдывать ожидания по инфраструктуре, расширять ее возможности", - отметил Емельянов.

В сотрудничестве с Роскультцентром Минкультуры Коми рассчитывает на развитие креативных индустрий. "Нельзя переоценить вклад молодежи в развитие любого региона, реального сектора экономики, влияния на туристические потоки. Роскультцентр занимается развитием творческих, креативных индустрий, теперь наши проекты будут более массово представлены в Коми и наоборот - лучшие творческие проекты из региона смогут быть больше представлены на федеральном уровне на благо всей республике", - отметила после подписания соглашения директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Первый туристский конгресс регионов Севера проходит в Коми с участием около 350 авторитетных экспертов федерального и регионального уровней, представителей 28 субъектов РФ. В ходе конгресса обсуждаются вопросы продвижения территорий, синергии туризма и культуры, а также возможности обновления главного туристического проекта Северо-Запада - турмаршрута "Серебряное ожерелье России". Это федеральный межрегиональный историко-культурный и туристский проект, реализуется с 2015 года при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект объединил все субъекты Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелию и Коми, Ненецкий автономный округ.