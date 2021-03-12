В Северной Осетии вручили ключи от квартир лучшим врачам по итогам конкурса

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров по итогам конкурса вручил ключи от квартир лучшим врачам, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в пятницу.

"Ключи от квартир и дипломы I степени из рук Вячеслава Битарова получили врач-педиатр детской поликлиники №2 города Владикавказ Мадина Хугаева, занявшая первое место в номинации "Лучший врач-педиатр участковый", и врач-терапевт поликлиники станицы Архонская Пригородной центральной районной больницы Алиса Габуева в номинации "Лучший врач-терапевт участковый". Они представят Северную Осетию на Всероссийском конкурсе "Лучший врач года", - говорится в сообщении.

Награждение прошло по итогам конкурса "Лучший врач Северной Осетии". Он проводился по инициативе руководителя республики Вячеслава Битарова в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". В 2020 году конкурс проводился впервые в двух номинациях "врач-терапевт участковый" и "врач-педиатр участковый". Планируется, что в дальнейшем он станет ежегодным.

Всего в финальный этап конкурса вышли 12 специалистов: пять терапевтов и семь педиатров. По результатам онлайн-голосования жителей республики и тайного голосования членов профильных комиссий определены победители и призеры конкурса.

"Пандемия научила нас ценить те тихие трудовые подвиги, которые медицинские работники совершают каждый день. Уважаемые медики! Надеюсь, мы смогли порадовать вас, а конкурс помог вам совершенствовать свои знания и умения. От жителей Северной Осетии и от себя лично благодарю вас за верность избранному делу. Желаю дальнейших личных и профессиональных побед, благополучия, счастья и, конечно же, здоровья! - сказал Битаров.

Также он выразил благодарность предпринимателям, оказавшим финансовую помощь в приобретении квартир для победителей конкурса.