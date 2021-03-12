Более 100 жителей сгоревшего дома в Анапе разместили в санаториях

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Санатории Анапы приняли более 100 жителей сгоревшего в пятницу многоквартирного дома, треть из них составляют несовершеннолетние. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Ранее в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщила о ликвидации пожара в многоквартирном доме на площади 1,6 тыс. кв. м. Во время возгорания были эвакуированы 300 человек, власти Анапы временно разместили их в ДК "Алексеевский", где людям были предоставлены горячие напитки, для временного расселения погорельцев готовили три предприятия санаторно-курортного комплекса.

"108 человек находятся в шести средствах размещения, среди них порядка 30 - несовершеннолетние", - сообщил представитель мэрии.

Ранее сообщалось, что в санатории заселены 78 человек из числа погорельцев.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из жильцов дома, где сгорел мансардный этаж. По данным следствия, 64-летний житель одной из квартир на седьмом этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив дополнительные помещения, в том числе сауну. В качестве возможной причины возгорания следствие рассматривает неисправность электропроводки.

При пожаре огнем были повреждены 24 квартиры на верхнем мансардном этаже, еще несколько квартир на соседних этажах повреждены водой в ходе тушения.