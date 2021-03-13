В Никола-Ленивце на Масленицу сожгут 24-метровый замок из лозы

ТАСС, 13 марта. Гигантский 24-метровый арт-объект из лозы, похожий на замок людоеда, сожгут в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области в субботу в честь празднования Масленицы. Об этом сообщили в пресс-службе арт-парка.

"Никола-Ленивец - родина большого огня. Поэтому и в этот раз без него не обойдется. На саму Масленицу, 13 марта, мы сожжем арт-объект из лозы, похожий на гигантские ампулы или замок корона-людоеда. Внутри - сено, ветки кустарников с сельхозполей и бесхозные паллеты. Высота объекта - 24 м", - рассказали в пресс-службе.

Это арт-объект, созданный основателем арт-парка Никола-Ленивец и фестиваля "Архстояние" Николаем Полисским. Сам художник говорит, что как только арт-объект будет сожжен, пандемия пойдет на спад.

"И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, все будут здоровы. Добро должно победить зло, а то хватит уже, надоело!" - приводят в пресс-службе его слова.

Также за две недели до этого в Никола-Ленивце появились "Колотушки" - поляна пятиметровых арт-объектов, созданных художницей Ольгой Лесниковой. В день праздника в арт-парке состоится масштабный масленичный перформанс, где в роли "лекарей" выступят художники и артисты. Представление будет длиться весь день, а гостей обещают кормить "имунноповышающими" блинами.

Традиция сжигать арт-объекты на Масленицу появилась в Никола-Ленивце с 2001 года. В разное время в арт-парке сожгли "Медиабашню", "Байконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду" и "Бастилию".