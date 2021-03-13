В США еще две женщины обвинили губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Еще две женщины выступили с обвинениями в неподобающем поведении в адрес губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в свете начала разбирательства о его возможном импичменте. Их свидетельства приводятся в двух статьях, опубликованных в New York Magazine.

Журналистка Джессика Бэйкман, которая ранее освещала работу администрации Куомо, утверждает, что губернатор неоднократно допускал навязчивые прикосновения к ней и ее коллегам. Бэйкман отмечает, что чувствовала себя из-за этого крайне некомфортно.

В этом же издании опубликована статья на основе утверждений другой женщины, полное имя которой не раскрывается. Она отметила, что была подчиненной Куомо, и также обвинила его в навязчивых прикосновениях и неуместных расспросах о ее личной жизни. Она полагает, что губернатор специально заставлял женщин из числа своих подчиненных чувствовать себя некомфортно.

Ранее уже не менее шести женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк в четверг начал разбирательство, чтобы оценить, есть ли достаточные основания для лишения Куомо полномочий губернатора. За его импичмент высказались многие члены законодательного собрания штата, в том числе демократы. Куомо заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.

Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор. Ранее американские федеральные власти и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.

В 2020 году Куомо пользовался большой популярностью в США, поскольку считалось, что он эффективно организовал в штате борьбу с распространением инфекции.