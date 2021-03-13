На Кузбассе реализуют пилотный проект по развитию снегоходного туризма

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Кемеровская область станет первым регионом в стране, где с 2021 по 2024 годы будет реализован пилотный проект по развитию снегоходного туризма, в рамках которого апробируют отмену законодательных барьеров в отрасли. Законодательное регулирование позволит развивать сеть трасс и привлекать больше туристов, сообщил в ответ на запрос ТАСС министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

"В стране существуют серьезные ограничения, без устранения которых развитие данного направления очень затруднительно. Это и установленный порядок допуска граждан к управлению самоходными машинами, и отсутствие в нормативных правовых актах определений снегоходного туризма и порядка организация снегоходных трасс, и неопределенность правового режима земель под снегоходными трассами и многое другое. В Кузбассе [в рамках пилотного проекта] предусмотрено решение вышеуказанных проблем при условии внесения изменений в федеральные нормативные правовые акты и применения новых условий в Кузбассе", - говорится в ответе министра.

В Кузбассе общая протяженность снегоходных трасс уже составляет около 544 км и может быть увеличена по мере развития данного направления. Однако для этого необходимо законодательно определить правовой режим земель под снегоходными и мотовездеходными трассами. Кроме того, сегодня снегоходы считаются самоходными машинами категории А1 и требуют для управления ими водительское удостоверение тракториста-машиниста, которое есть далеко не у всех туристов. В рамках пилотного проекта планируется допускать к управлению снегоходами и мотовездеходами обладателей водительских прав, начиная с категории А.

"Для запуска проекта необходима консолидация действий федеральных и региональных органов власти и профильных министерств - Ростуризма, Минприроды РФ, МВД России, Минсельхоза РФ. В настоящее время вносятся коррективы в уже разработанную ранее программу, планируется создание рабочей группы по ее последующему запуску. В дальнейшем планируется распространение показавших эффективность в пилотном регионе мер по развитию снегоходного и мотовездеходного туризма на всей территории РФ", - добавил Пятовский.

Пилотный проект предусматривает только законодательное регулирование снегоходного туризма без государственного финансирования на реализацию проекта. Предполагается, что снятие законодательных барьеров поможет привлечь частные инвестиции в оборудование новых трасс и организацию снегоходных туров.

Реализация пилотного проекта по снегоходному туризму включена в программу социально-экономического развития Кузбасса на 2021-2024 год, которую 6 марта утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, развитие туризма должно стать одним из новых направлений для диверсификации региональной экономики, которая имеет сырьевую основу. В Кузбассе добывается 60% российского угля и расположено самое большое в стране число моногородов.