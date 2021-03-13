Участники первого свердловского рок-фестиваля представят в Екатеринбурге пьесу-концерт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Музыканты из групп "Трек", "Урфин Джюс", "Р-Клуб" и "Настя", организаторы и другие участники событий первого свердловского рок-фестиваля соберутся спустя 40 лет в Екатеринбурге, представив в июне пьесу-концерт о фестивале, ставшем отправной точкой в развитии рок-движения на Урале. Об этом сообщил ТАСС композитор Александр Пантыкин.

"Шестого июня в Центре дизайна на Плотинке (Уральский центр развития дизайна) будет пьеса-концерт, посвященная 40-летию первого рок-фестиваля в Свердловске (ныне Екатеринбург) на приз Свердловского архитектурного института. Почему пьеса: люди, которые занимались организацией, были участниками этого фестиваля, будут на сцене играть как артисты сами себя. Это будут не только музыканты, это и, допустим, в то время секретарь комсомольской организации, завполитотделом комсомольской организации, начальник отдела культуры обкома партии, студенты, ректор института, музыканты. А те музыканты, которые не смогут приехать - их роли будут играть артисты", - рассказал Пантыкин.

Он отметил, что уже подтвердили участие в выступлении группы "Трек", "Урфин Джюс", "Р-Клуб" и "Настя".

Пантыкин подчеркнул, что именно с прошедшего в 1981 году фестиваля началось активное рок-движение на этой территории. "Принимали участие на тот момент достаточно известные группы - "Трек", "Урфин Джюс", группа "Р-Клуб" - это был первый рок-фестиваль в городе Свердловске. Именно с этого момента начали появляться такие группы как "Наутилус Помпилиус", "Змей-Горыныч бэнд", "Настя". То есть отправной точкой [рок-]движения на Урале был как раз этот фестиваль, и мы решили привлечь внимание людей к этому очень важному с моей точки зрения событию", - поделился собеседник агентства.

В 2021 году отмечается также 35-летний юбилей Свердловского рок-клуба, он был создан 15 марта 1986 года. В его ряды вошли многие группы, которые были к тому времени уже широко известны. Урал подарил слушателям "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агату Кристи", "Настю" и "Смысловые галлюцинации". Свердловский рок-клуб прекратил существование в конце 1991 года.