В СК создадут информационный центр для связи с гражданами

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новое подразделение для связи с гражданами создается в Следственном комитете России. Об этом журналистам сообщила в субботу официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председателем Следственного комитета принято решение о создании в системе ведомства информационного центра - новой структуры для связи с гражданами", - сказала она. Это подразделение будет обладать полной самостоятельностью и будет напрямую подчиняться главе СК.

По словам Петренко, создание такого информационного центра вызвано постоянным ростом количества обращений, звонков и сообщений в приемную председателя СК в социальной сети "ВКонтакте", необходимостью более эффективной работы с каждым обратившимся в ведомство и постоянным развитием информационных технологий.