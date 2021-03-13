В РПЦ допустили проведение встречи в "амманском формате" после снятия ограничений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает новую встречу глав православных церквей в "амманском формате" необходимой и возможной после снятия связанных с пандемией коронавируса ограничений.

"Я думаю, что такая встреча возможна. Видимо, придется подождать, пока ограничения, связанные с пандемией, будут ослаблены. Но такая встреча необходима, потому что представителям поместных православных церквей очень важно встречаться, чтобы обсуждать существующие проблемы", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

По его мнению, механизм, когда встречи инициировал патриарх Константинопольский, больше не действует. "Константинопольский патриарх присоединился к расколу, он сослужил с раскольниками и утратил легитимность в качестве первого среди равных в семье предстоятелей поместных православных церквей. И если он даже будет созывать такие встречи, то, может быть, некоторые церкви на них и поедут, но многие под разными предлогами будут уклоняться", - добавил он.

Ранее патриарх Иерусалимский Феофил III написал в письме Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что рассчитывает на проведение в этом году межправославной встречи в "амманском формате".

Диалог в Аммане

Совещание предстоятелей и делегаций шести поместных православных церквей, на котором обсуждались вопросы единства мирового православия, прошло 26 февраля 2020 года в Аммане. В нем приняли участие главы четырех поместных православных церквей: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Иерусалимский Феофил III, патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (Гонт). В совещании принял участие и предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), а еще две церкви - Румынская и Польская - направили на встречу свои делегации. Итоговое коммюнике совещания в Аммане предполагало проведение следующей встречи его участников до конца 2020 года.

В конце 2020 года митрополит Иларион заявлял, что ввиду эпидемической ситуации во многих странах мира планы на уходящий год переносятся на 2021 год. Он также выразил надежду на то, что встреча в "амманском формате" состоится в 2021 году.