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В национальном парке "Кисловодский" канатная дорога возобновит работу в апреле

Дорога сократит путь до самой высокой точки парка - Малого седла - в два раза

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Канатная дорога в национальном парке "Кисловодский" откроется для посетителей после модернизации в апреле 2021 года, сообщил ТАСС директор парка Дмитрий Науменко на фестивале "Первозданная Россия" в Москве.

"Ремонт канатной дороги завершен. Нам еще не привезли и не поставили вагоны, но это связано с тем, что были ограничения в парке. Он был закрыт. В апреле нам обещают поставить [вагоны] и запустить", - сказал он.

Канатная дорога позволит сократить путь до Малого седла (самой высокой точки парка) в два раза, с 4 до 2 км.

Эта дорога, которая соединяет Старый (или Нижний) и Горный (или Верхний) парки, была закрыта на ремонт в 2020 году. Она ведет к смотровой площадке, откуда открываются панорамные виды на горы Кавказа, Кисловодск и окрестности. Первые пассажиры совершили поездку по этой канатной дороге 21 апреля 1973 года. Ее протяженность - 1 743 м.

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