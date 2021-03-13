Туристический поток в Сочи в зимний сезон вырос на 20%

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Туристический поток в зимний сезон в Сочи вырос на 20% по сравнению с сезоном 2020 года, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в ходе совещания по вопросам развития экологического туризма в субботу.

"Только за зиму 20% новых туристов. И это на территории нашего города", - сказал Копайгородский. Уточняется, что рост отмечен по сравнению с зимним сезоном 2020 года.

По данным пресс-службы администрации Сочи, за зимний сезон три горнолыжных курорта города приняли почти 200 тыс. гостей, загрузка гостиниц и отелей на курорте остается высокой, на уровне 85%.

Ранее глава города говорил, что горнолыжный курорт в Сочи продлится до конца апреля в связи с благоприятной для катания погодой.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.