Керри: ведущие страны несут общую ответственность за решение климатических проблем

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Ведущие мировые державы несут общую ответственность за преодоление климатического кризиса. Такое мнение выразил в субботу в интервью газете Le Monde спецпосланник президента США по климату Джон Керри.

"США, Китай, Индия, Россия, Япония и другие государства несут общую ответственность в этой битве против климатических изменений", - сказал он. "Можем ли мы выиграть это сражение? Да, но при условии, что сделаем это вовремя", - считает Керри. По его словам, "начавшееся десятилетие должно стать декадой не только решений, но и действий". "Каждая из стран должна повысить свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов", - полагает американский эмиссар.

Он отметил, что великие державы обладают опытом сотрудничества в урегулировании кризисов, невзирая на существующие противоречия. "Мы уже это делали в истории, - констатировал Керри. - Михаил Горбачев встречался с Рональдом Рейганом, и они договорились сократить ядерные арсеналы, несмотря на серьезные разногласия между ними".

По его словам, "США не будут упрекать другие страны в недостаточной ответственности". "У каждого из нас есть своя ответственность", - признал Керри. Он отметил, что 22 апреля состоится международный саммит по вопросам климата. Представитель американского президента напомнил, что Соединенные Штаты "поставили цель достичь к 2035 году углеродной нейтральности".

Он назвал экологический переход вызовом для всех. С точки зрения спецпосланника, "все должны принять в этом участие, поскольку результатом станет не выигрыш для какого-то отдельно взятого государства, а урегулирование мирового климатического кризиса".

Ранее на этой неделе Керри посетил Париж для переговоров с политическим руководством страны. На совместной пресс-конференции с главой Минфина Франции Брюно Ле Мэром он заявил, что США, вернувшиеся в нынешнем году в Парижское соглашение по климату, заинтересованы в сотрудничестве с Россией, Китаем, Индией и другими крупными державами в сфере борьбы с климатическими изменениями.